Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят рассказал, как расслабляется после гонок Формулы-1.

«Клуб, конечно же сразу в клуб, — пошутил Квят. — Нет, сейчас график такой, что как только возвращаюсь домой, сразу хочу просто спокойно провести время. Потренироваться, спокойно и правильно расставить приоритеты, сконцентрироваться и постараться расслабиться».

Напомним, перед уходом на летний перерыв Квят стал восьмым в личном зачете пилотов Формулы-1. Лучшим результатом нынешнего сезона стало попадание на третье место этапа Гран-при в Германии.

После летней паузы Квяту предстоит выступать с новым напарником — Пьером Гасли, который перешел в «Торо Россо» из «Ред Булл». Прежний партнер Квята Александер Албон, напротив, был повышен до основной команды.

Сегодня Квят посетил Санкт-Петербург и пообщался с болельщиками в рамках шоу Scuderia Toro Rosso Showrun powered by Neste.