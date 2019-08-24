Российская биатлонистка Екатерина Глазырина стала победительницей спринтерской гонки на летнем чемпионате мира в Раубичах. Спортсменка разделила первое место с представительницей Чехии Люцией Харватовой.

Биатлонистки показали одинаковое время на финише — 16.01,4, однако Глазырина отстреляла чисто, в то время как ее соперница допустила один промах на втором огневом рубеже.

Третье место заняла Дарья Блашко из Украины, также допустившая одну ошибку на стрельбище.

Россиянка Кристина Резцова стала четвертой, Виктория Сливко — седьмой, Тамара Воронина — восьмой.

Напомним, в этом году Глазырина вернулась после дисквалификации. Недавно спортсменка рассказала о проблемах в поиске мотивации, так как не попала в национальную команду после победы на чемпионате России.