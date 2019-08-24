Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов удалил публикацию в «Твиттере», в которой сравнил полузащитников Андре Шюррле и Клаудио Маркизио.

Сразу после окончания матча раунда плей-офф квалификации Лиги Европы между «Спартаком» и «Брагой» Радимов написал: «Ну что? Шюррле ближе к Маркизио после «Браги»? Тренер добавил, что ждет матчей «Спартака» с «Крыльями Советов» и «Зенитом», а также намерен оценить игру новичка Гуса Тиля.

Ранее Радимов уже сравнивал Шюррле с Маркизио после того, как «Спартак» обыграл ЦСКА в матче шестого тура чемпионата России.

Спартак-Цска …почему-то мне кажется , что Маркизио был сильнее Шурле! А Педро Роша -выше классом чем Тиль !!! — Владислав Радимов (@radimov02) August 19, 2019



Напомним, Шюррле присоединился к «Спартаку» в нынешнем сезоне. Марикзио, напротив, покинул петербургскую команду, в которой так и не смог получить свое место в основном составе.