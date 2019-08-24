Трёхкратный олимпийский чемпион Йоханнес Клэбо прокомментировал итоги лыжероллерной многодневки Toppidrettsveka в Норвегии. В решающей гонке он уступил Александру Большунову и стал вторым.

«Немного разочарован, что не смог усидеть за его спиной на спуске», — заявил Клэбо после гонки преследования, в которой отстал от Большунова на 2,1 секунды. «Он ехал за мотоциклистом, так что на меня сзади пришелся слишком сильный поток воздуха», — сказал лыжник, слова которого приводит NTB.

Напомним, победитель всей многодневки определился в пасьюте. Большунов преодолел 15 километров за 37:29.4, Клэбо стал вторым с результатом 37:31.5. На третьей строчке расположился еще один представитель Норвегии Мартин Нюнгент.

Помимо этих трех гонок, в зачет должны были идти еще результаты конькового масс-старта, но их не стали засчитывать из-за того, что организаторы выдали некоторым спортсменам бракованные лыжероллеры.