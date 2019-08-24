Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал поражение от «Уфы» в матче седьмого тура чемпионата России (0:1). Наставник команды следил за игрой с трибун, так как получил дисквалификацию от КДК.

Семак признал, что результат матч стал неудачным для «Зенита». «Будем работать дальше, чтобы в следующей игре смотреться лучше», — сказал тренер, слова которого приведены в «Инстаграме» ProSport.

Семак поздравил «Уфу» с заслуженной победой и выразил надежду, что матчи, наконец, начнут проводиться на давно обещанном новом стадионе. «В Уфе, наверное, один из самых плохих стадионов в РПЛ», — отметил тренер. По его мнению, «Уфа» своими результатами уже заслужила новую арену.

Напомним, в активе «Зенита» осталось 14 набранных очков. Поражение от «Уфы» стало для петербуржцев первым в нынешнем сезоне.