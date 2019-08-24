«Краснодар» и «Локомотив» не смогли выявить победителя в матче седьмого тура Российской Премьер-лиги. Игра проходила в Краснодаре на одноименном стадионе и завершилась вничью со счётом 1:1.

Оба гола были забиты в первом игровом отрезке. Открыть счёт удалось уже на 5-й минуте: отличился полузащитник гостей Гжегож Крыховяк, голкипер Матвей Сафонов не смог выручить свою команду. Незадолго до перерыва Магомед-Шапи Сулейманов сумел восстановить равновесие, отправив ответный мяч в сетку ворот Маринато Гилерме.

Таким образом, после семи сыгранных матчей у «Локомотива» и «Краснодара» по 14 набранных очков. Столько же и у петербургского «Зенита», который сегодня уступил «Уфе» на выезде. Команды возглавляют турнирную таблицу.

«Спартак» и «Ростов» имеют по 11 очков и могут сравняться с лидерами, если выиграют свои матчи седьмого тура.