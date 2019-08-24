Квят одобрил появление женской Формулы-1

Российский пилот Формулы-1 Даниил Квят рассказал, как относится к появлению женского чемпионата W Series.

«Я знаю несколько гонщиц лично. Это отличный вариант, что наконец-то создали серию, где они все могут соревноваться и показать свой талант. Есть очень много быстрых гонщиц, но Формула-1 — это высокий уровень, туда тяжело попасть. Создание серии — отличная возможность гоняться для них все время», — сказал Квят.

Пилот подчеркнул, что в прошлом году у многих девушек были в проблемы с тем, чтобы найти место в автоспорте, и W Series способствует тому, чтобы они имели возможность соревноваться.