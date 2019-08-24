Российская фигуристка Станислава Константинова показала новую короткую программу на Aurora Games в Олбани (США).

Спортсменка выступила под композицию «Февраль» Леонида Левашкевича. Константинова откаталась без падений и исполнила двойной аксель, тройной лутц и каскад из тройных флипа и тулупа.

В соревнованиях принимают участие только девушки, которые разделены на две команды — сборную США и сборную мира. Спортсменки представляют обе свои программы — и короткую, и произвольную — в один день.

Ранее Константинова сообщила, что не сможет показать новую произвольную программу по техническим причинам, поэтому исполнит прошлогоднюю. Однако спортсменка заверила, что постановка уже полностью готова, работа над костюмом также завершена.

Напомним, в новой произвольной программе Константинова будет выступать под музыку из фильма «Мулен Руж», в прошлом году она каталась под «Анну Каренину».