Российская биатлонистка Екатерина Глазырина поделилась впечатлениями от своей победы в спринте на летнем чемпионате мира в Раубичах. Спортсменка разделила первое место с представительницей Чехии Люцией Харватовой.

Спортсменка осталась довольна тем, что во второй гонке подряд попала в тройку лидеров. «Я готова, бежать могу, однако планирую продолжать набирать форму там, где ещё не успела», — приводит слова Глазыриной «Чемпионат».

Биатлонистка подчеркнула, что примет участие и в завтрашней гонке. Глазырина надеется, что ей удастся сохранить качество стрельбы. «Уверенности не прибавилось, она придёт зимой, когда смогу применить всё, чему научилась за лето», — отметила россиянка.

Напомним, в этом году Глазырина вернулась после дисквалификации.