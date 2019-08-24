Криштиану Роналду в матче "Ювентуса" против "Манчестер Юнайтед". Фото: twitter.com/juventusfc

Криштиану Роналду в матче "Ювентуса" против "Манчестер Юнайтед". Фото: twitter.com/juventusfc

В первом матче чемпионата Италии по футболу туринский «Ювентус» встречался с «Пармой» и одержал победу с минимальным счётом 1:0.

Игра состоялась в Парме на стадионе «Эннио Тардини». Единственный результативный эпизод произошел в первом тайме: на 21-й минуте защитник гостей Джорджо Кьеллини получил мяч от партнера по команде Алекса Сандро и открыл счет.

В середине тайма «Ювентус» имел возможность удвоить преимущество команды, но арбитр не засчитал гол Криштиану Роналду: видеоповтор показал положение вне игры.

Во втором туре «Ювентусу» предстоит принять «Наполи» на своем поле, игра пройдет 31 августа. «Парма» 1 сентября встретится с «Удинезе».