Трёхкратный олимпийский чемпион Йоханнес Клэбо прокомментировал поражение в гонке преследования на лыжероллерном фестивале Toppidrettsveka. Спортсмен уступил Большунову и стал вторым как в пасьюте, так и во всей многодневке.

«Большунов лукавил, говоря, что он в плохой форме. Скорее, даже в лучшей, чем стоило бы», — заявил норвежец, слова которого приводит VG.

Клэбо отметил, что концовка гонки получилась хаотичной. Сначала спортсмены шли рядом, но на последнем спуске перед финишем Большунов встал за мотоциклом, и Клэбо не смог отсидеться у него за спиной. Норвежец пытался атаковать, но ему не хватило скорости, чтобы догнать россиянина.

«Знаю, что Большунов очень силён. В этом нет никаких сомнений», — добавил Клэбо и отметил, что с нетерпением ждёт зиму и борьбу за значимые трофеи.