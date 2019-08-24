Нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов подвел итоги встречи с «Локомотивом» в 7-м туре чемпионата России. Игра завершилась вничью со счётом 1:1.

По мнению Сулейманова, «Краснодар» создал больше опасных моментов, чем «Локомотив», и свежее смотрелся в концовке встречи. Футболист считает, что играть по два-три матча в неделю лучше, чем проводить по одному матче.

Сулейманов отметил, что после пропущенного мяча команда не опустила руки и продолжила играть. «Может, это даже дало нам импульс. Вы видели, во втором тайме мы прибавляли», — сказал игрок в прямом эфире телеканала «Матч Премьер».

После семи сыгранных матчей у «Локомотива» и «Краснодара» по 14 набранных очков. Столько же и у петербургского «Зенита», который сегодня уступил «Уфе» на выезде. Команды возглавляют турнирную таблицу.