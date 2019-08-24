«Зенит» на выезде проиграл «Уфе», Даниил Квят посетил мероприятие в Петербурге и не только: Nevasport предлагает дайджест главных событий дня для тех, кто мог что-то пропустить.

«Зенит» проиграл «Уфе» в 7-м туре РПЛ

«Зенит» уступил «Уфе» в матче седьмого тура чемпионата России. Игра завершилась со счётом 1:0 в пользу «Уфы», петербуржцы провели матч без главного тренера Сергея Семака — он был дисквалифицирован за оскорбление арбитра Алексея Матюнина. В активе «сине-бело-голубых» осталось 14 очков. Столько уже у «Краснодара» и «Локомотива», сыгравших сегодня вничью.

Даниил Квят встретился с болельщиками в Петербурге

В Санкт-Петербурге состоялась встреча с представителями команды «Ред Булл», в рамках которого болельщикам и зрителями продемонстрировали гоночный болид Формулы-1. В мероприятии принял участие пилот команды «Торо Россо» Даниил Квят. В ходе встречи Квята поздравили с рождением дочери и торжественно вручили праздничный торт.

Константинова показала новую короткую программу

Российская фигуристка Станислава Константинова показала новую короткую программу на Aurora Games в Олбани (США). Спортсменка выступила под композицию «Февраль» Леонида Левашкевича. Константинова откаталась без падений и исполнила двойной аксель, тройной лутц и каскад из тройных флипа и тулупа. В соревнованиях принимают участие только девушки, которые разделены на две команды — сборную США и сборную мира.

Глазырина выиграла спринт на чемпионате мира по летнему биатлону

Российская биатлонистка Екатерина Глазырина стала победительницей спринтерской гонки на летнем чемпионате мира в Раубичах. Спортсменка разделила первое место с представительницей Чехии Люцией Харватовой. Биатлонистки показали одинаковое время на финише — 16.01,4, однако Глазырина отстреляла чисто, в то время как ее соперница допустила один промах на втором огневом рубеже.

Большунов выиграл лыжероллерную многодневку в Норвегии

Российский лыжник Александр Большунов стал победителем лыжероллерной многодневки Toppidrettsveka в Норвегии. В заключительной гонке преследования он опередил норвежца Йоханнеса Клэбо. Большунов преодолел 15 километров за 37:29.4, Клэбо стал вторым с результатом 37:31.5. На третьей строчке расположился еще один представитель Норвегии Мартин Нюнгент.

Шанаева и Нарижный победили на юниорском Гран-при в Куршевеле

В Куршевеле (Франция) завершился первый этап юниорской серии Гран-при по фигурному катанию. Заключительный комплект наград был разыгран среди представителей танцев на льду. Первое место занял российский дуэт Елизавета Шанаева и Дэвид Нарижный. Спортсмены занимали второе место после ритмического танца, но выиграли произвольный и стали лучшими по сумме. Их результат — 163,90 балла. Вторую строчку заняли представители Франции Луисия Деможе и Тео де Мерсье, третьими стали россияне Екатерина Каташинская и Александр Васькович.