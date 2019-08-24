Болельщики «Краснодара» освистали нападающего московского «Локомотива» в матче седьмого тура чемпионата России. Игра завершилась вничью со счётом 1:1.

Смолов покинул поле на 84-й минуте. Напомним, в период с 2015 по 2018-й годы он защищал цвета «Краснодара».

После семи сыгранных матчей у «Локомотива» и «Краснодара» по 14 набранных очков. Столько же и у петербургского «Зенита», который сегодня уступил «Уфе» на выезде. Команды возглавляют турнирную таблицу.

Оба гола сегодняшнего матча были забиты в первом тайме. У «Локомотива» уже на 5-й минуте отличился полузащитник Гжегож Крыховяк, «Краснодар» ответил голом Магомеда-Шапи Сулейманова незадолго до перерыва.