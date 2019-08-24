Российский боксёр Сергей Ковалёв защитил титул чемпиона по версии WBO. На турнире в Челябинске 36-летний спортсмен одержал победу над британцем Энтони Ярдом.

Бой закончился техническим нокаутом в 11-м раунде. В концовке 8-го раунде Ярд провел серьезную атаку и нанес Ковалеву несколько сильных ударов подряд. Однако россиянину удалось выстоять, после чего он смог вновь перехватить инициативу.

Для Ковалева этот поединок стал 38-м, а победа — 34-й. Три раза он потерпел поражение, один из поединков закончился вничью. Ярд проиграл впервые, на профессиональной арене он провел 19 боев.

Напомним, в предыдущем поединке Ковалев одержал победу над Элейдером Альваресом, для которого поражение стало первым в карьере. Бой проходил в феврале 2019 года в США.