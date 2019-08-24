«Ливерпуль» на своем поле принимал «Арсенал» в матче третьего тура английской Премьер-лиги. Игра проходила на «Энфилде» и завершилась победой хозяев со счётом 3:1.

Открыть счет удалось лишь в концовке первого тайма: на 41-й минуте защитник «Ливерпуля» Жоэль Матип отличился с передачи Трента Александер-Арнольда.

После перерыва форвард мерсисайдцев Мохамед Салах удвоил преимущество, реализовав пенальти. На 58-й минуте Салах оформил дубль, получив результативную передачу от защитника Фабиньо.

В концовке встречи полузащитник «Арсенала» Лукас Торрейра забил гол престижа и спас свою команду от разгрома.

На данный момент «Ливерпуль» с 9 набранными очками возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии, «Арсенал» (6) идет на второй строчке.