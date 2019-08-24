Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал, как защитник Данил Круговой отреагировал на итог матча с «Зенитом». «Уфа» одержала победу со счётом 1:0. Круговой, напомним, перешёл в «Зенит», но остаток сезона проведет в «Уфе» на правах аренды.

После матча в раздевалке Газизов в шутку сказал Круговому, что «Уфа» выиграла, а его команда проиграла. При этом специалист подчеркнул, что Круговой пока что остается их игроком. «Он радовался вместе с нами, но это не против «Зенита» и его болельщиков», — приводит слова Газизова «Чемпионат».

Напомним, после семи туров в активе «Зенита» 14 набранных очков. Столько же — у «Локомотива» и «Краснодара», которые сегодня, 24 августа, сыграли между собой вничью. Команды возглавляют турнирную таблицу.

Приблизиться к лидерам могут «Спартак» и «Ростов», у которых по 11 очков и несыгранные матчи седьмого тура.