Мадридский «Реал» принимал «Вальядолид» в матче второго тура чемпионата Испании. Игра проходила на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и завершилась вничью со счётом 1:1.

Команды не могли открыть счет ни в первом тайме, ни в большей части второго. Гол был забит лишь на 82-й минуте: «Реал» вышел вперед благодаря результативным действиям нападающего Карима Бензема. Однако удержать преимущество мадридцы не смогли: за две минуты до окончания основного времени матча нападающий «Вальядолида» Серхио Гвардиола сравнял счет, получив голевую передачу от Оскара Плано.

После двух матчей в активе «Реала» 4 набранных очка, команда располагается на второй строчке турнирной таблицы Ла Лиги. «Вальядолид» с таким же количеством очков идет третьим.

В следующем туре «Реалу» предстоит в гостях сыграть с «Вильярреалом», «Вальядолиду» — с «Леванте».