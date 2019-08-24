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  • 00:00,  25 августа 2019
Теннис
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Медведев рассказал, на что рассчитывает на US Open

Теннисист Даниил Медведев
Теннисист Даниил Медведев. Фото из инстаграм

Российский теннисист Даниил Медведев поделился ожиданиями от Открытого чемпионата США. На данный момент спортсмен является пятой ракеткой мира.

«Не считаю себя одним из фаворитов. Я ни разу не выходил даже в четвертьфинал турнира «Большого шлема», — сказал Медведев, слова которого приводит пресс-служба US Open. По мнению россиянина, большим шагом вперед для него станет даже выход в четвертьфинал.

Медведев признался, что попадание в три финала турниров АТР вселило в него большую уверенность. По словам спортсмена, он может обыграть практически любого соперника, если будет показывать свой лучший теннис.

В первом круге US Open Медведев встретится с представителем Индии Праджнешем Гуннесвараном.

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