Мюнхенская «Бавария» на выезде играла с «Шальке-04» в матче второго тура немецкой Бундеслиги. Встречал состоялась в Гельзенкирхене на стадионе «Фелтинс-Арена» и завершилась победой гостей с разгромным счётом 3:0.

Автором всех трех забитых голов стал нападающий «Баварии» Роберт Левандовски. Он открыл счёт на 20-й минуте, успешно реализовав пенальти. В начале второго тайма форвард удвоил преимущество мюнхенцев, а на 75-й минуте довел счет до разгромного.

После двух матчей «Бавария» имеет 4 набранных очка и располагается на четвертом месте турнирной таблицы чемпионата Германии. «Шальке» идет на 12-й строчке.

В третьем туре «Бавария» на своем поле встретится с «Майнцем», «Шальке» дома сыграет с «Гертой». Обе встречи будут проходить 31 августа.