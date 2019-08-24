Российский боксер Сергей Ковалев, защитивший титул чемпиона мира по версии WBO в бою с Энтони Ярдом, посвятил свою победу погибшему Максиму Дадашеву. Спортсмен скончался от травм после поединка с Субриэлем Матиасом.

После боя Ковалев поблагодарил всех за поддержку. «Не хотелось бы говорить об этом, но так есть. Я посвящаю победу Максиму Дадашеву», — сказал россиянин после окончания поединка в Челябинске.

Напомним, бой закончился техническим нокаутом в 11-м раунде. В концовке 8-го раунде Ярд провел серьезную атаку и нанес Ковалеву несколько сильных ударов подряд. Однако россиянину удалось выстоять, после чего он смог вновь перехватить инициативу.