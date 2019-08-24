Российский биатлонный тренер Андрей Падин рассказал о работе со сборной Белоруссии. Ранее Падин тренировал резервную женскую сборную России, но перед началом сезона-2019/20 был заменен на Евгения Куваева.

«Я не думал, что мне придется закончить работу в сборной России, был настроен оптимистично», — сказал Падин, слова которого приводит ТАСС. Специалист подчеркнул, что многие спортсменки в команде хотели продолжить совместную работу.

После отставки Падин получил приглашение от белорусской федерации биатлона. «Я взял паузу на размышление и вскоре после этого дал согласие», — сообщил тренер.

Договор был заключен 1 июня, Падин уже успел пройти с командой три тренировочных сбора. По его словам, большую часть времени он уделяет стрелковой подготовке в мужской сборной.