В Санкт-Петербурге продолжается предсезонный хоккейный турнир имени Николая Пучкова. Сегодня, 25 августа, СКА сыграет с финским «Йокеритом». Игра начнется в 19:30 по московскому времени будет проходить в Ледовом дворце.

Петербургские армейцы провели уже два матча в рамках турнира, в обоих одержали победу. Сначала СКА обыграл «Торпедо» с разгромным счётом 6:1, затем оказался сильнее «Сочи» — 3:1.

В активе «Йокерита» также две победы в Санкт-Петербурге: над «Северсталью» и «Авангардом». Первая встреча завершилась со счетом 2:1, вторая — 4:3.

Ранее СКА и «Йокерит» встречались между собой 29 раз, преимущество по количеству побед на стороне армейцев.