Московский ЦСКА на своем поле примет грозненский «Ахмат» в матче седьмого тура Российской Премьер-лиги. Игра будет проходить сегодня, 25 августа, стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна здесь.

На данный момент армейцы имеют в своем активе 10 очков и располагаются на шестом месте турнирной таблицы. Даже в случае победы они не смогут побороться за попадание в тройку лидеров, так как возглавляют чемпионат «Краснодар», «Локомотив» и «Зенит», у которых по 14 очков.

«Ахмат» идет на 12-м месте с 7-ю набранными очками. В прошлом туре грозненцы в меньшинстве сыграли вничью с «Зенитом», встреча вызвала большой резонанс из-за грубых ошибок арбитра Алексея Матюнина, повлиявших на итоговый счет.