Нападающий «Барселоны» Лионель Месси не поможет своей команде в матче второго тура чемпионата Испании против «Бетиса».

Как сообщает официальный сайт каталонского клуба, в заявку на предстоящую встречу не попали Месси, Усман Дембеле и Луис Суарес. Все трое продолжают восстанавливаться после травм. Кроме того, в лазарете находится голкипер Нето, который несколько недель назад получил перелом руки.

В заявку на матч попал 16-летний нападающий «сине-гранатовых» Ансу Фати.

Матч состоится завтра, 25 августа, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Напомним, Месси не сыграл и в первом туре чемпионата Испании, где «Барселона» встречалась с «Атлетиком». Аргентинец получил повреждение на первой тренировке при подготовке к старту Ла Лиги. При этом сообщалось, что форвард уже готов тренироваться в общей группе.