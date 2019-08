Тренер по фигурному катанию Евгений Рукавицын рассказал о новых программах своей ученицы Анастасии Губановой.

По словам Рукавицына, который приводит «Р-Спорт», новая короткая программа Губановой поставлена под композицию I’ll Take Care Of You в исполнении Бет Харт и Джо Бонамассы. В произвольной фигуристка будет выступать под под музыку «Двое в кафе» Микаэла Таривердиева из известного художественного фильма «17 мгновений весны».

Кроме того, Рукавицын сообщил, когда спортсменка начнет сезон-2019/20. Первым стартом Губановой станет второй этап Кубка России, который будет проходить в период с 9 по 13 октября в Саранске.

Напомним, Губанова присоединилась к группе Рукавицына только нынешним летом. До этого она тренировалась в московском ЦСКА под руководством Елены Буяновой, но была отчислена.