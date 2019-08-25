Российский боец Сергей Харитонов выиграл поединок у американца Мэтта Митриона в рамках главного поединка турнира Bellator 225. Событие произошло 25 августа в Бриджпорте (Коннектикут, США). 39-летний Харитонов отправил 41-летнего американского боксера в нокаут во втором раунде.

Отметим, что в первом раунде у Митриона несколько раз вылетала изо рта капа. После третьего случая рефери боя предупредил бойца, что в следующий раз снимет с него очко. Во втором раунде Харитонов снова выбил капу Митриона, а следом завершил бой серией ударов.

Для Харитонова это 30-я победа при семи поражения. Митрион потерпел седьмое поражение в 13 боях.

Напомним, что первый бой соперников состоялся в феврале, однако поединок был признан несостоявшимся, поскольку Харитонов не смог продолжить бой из-за попадания Митрионом в область паха.