Россиянин Виталий Минаков, выступающий в тяжелой весовой категории, выиграл бой у американца Тимоти Джонсона в одном из главных поединков турнира Bellator 225. Событие случилось в Бриджпорте (Коннектикут, США). Нокаут со стороны Минакова случился уже в первом раунде.

Изначально 34-летний россиянин должен был биться с другим американцем — Хави Айалой, однако за день до турнира он получил травму.

После боя Минаков рассказал, что понимал, что соперник будет не готов к его комбинации. По словам Минакова, он готовился на левшу Айялу, но так получилось, что победил леворукого Джонсона. Минаков отметил, что для главное было подраться — без разницы с кем.

Для Минакова эта победа оказалась 22-й в карьере при одном поражении. Ранее он уступил Чейку Конго единогласным решением судей на турнире Bellator 216 в феврале.