Британский боксер Энтони Ярд почувствовал себя плохо после боя с россиянином Сергеем Ковалевым. Энтони доставили в больницу, где он проведет какое-то время.

Напомним, их челябинский бой с Ковалевым завершился техническим нокаутом в 11-м раунде. В концовке 8-го раунде Ярд провел серьезную атаку и нанес Ковалеву несколько сильных ударов подряд. Однако россиянину удалось выстоять, после чего он смог вновь перехватить инициативу.

«Был момент, где я немного потерял нить боя, но, слава Богу, получилось собраться. В силу своего опыта я не дал ему себя забить», — отметил после боя Ковалев.

Российский боксер Сергей Ковалев, защитивший титул чемпиона мира по версии WBO посвятил свою победу погибшему Максиму Дадашеву.