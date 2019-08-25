Российский агент Тимур Гурцкая в программе «Инсайдеры» на «Матч Премьер» раскрыл подробности несостоявшегося перехода бывшего защитника «Зенита» Эзикиэля Гарая в «Спартак» из «Валенсии» в прошлое летнее трансферное окно.

По словам агенты, один из руководителей «Спартака» полетел в Валенсию, не зная тонкостей агентской работы, нарушив агентскую этику. По словам Гурцкая, нужно было сначала договориться с Жорже Мендешем — близким другом Гарая и самым влиятельным агентом в футбольном бизнесе.

«Это самый влиятельный агент, обижать его вообще нельзя. Тем более что Гарай — это его личный клиент. Поехать договариваться в Валенсию, не договорившись с Жорже, было ключевой ошибкой. Хотя Гарай на встречу приехал уже с вещами, чтобы ехать в Москву», — сказал Гурцкая.

Напомним, что Гарай выступал в «Зените» с период с 2014 по 2016 год, покинув Петербург по просьбе своей жены, которая хотела переехать в Испанию. За «Зенит» Гарай сыграл 50 матчей и забил три гола.