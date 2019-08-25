Бывший чемпион мира в тяжелом весе, депутат Госдумы Николай Валуев отметил победу россиянина Сергея Ковалева над британцем Энтони Ярдом в бою за титул чемпиона мира по версии WBO в полутяжелом весе. Напомним, Ковалев отправил Ярда в нокаут в одиннадцатом раунде. Валуев посвятил победу в инстаграме.

«Браво, Сергей. Твой джеб, терпение и желание победить сделали свое дело — соперник и его амбиции повержены на настил челябинского ринга. Удар по печени тем, кто в тебе разуверился. Бокс выиграл от такого зрелища, дети пойдут в школы бокса с еще большим рвением», — написал Валуев в инстаграме.

Отметим, что после боя Ковалев поблагодарил всех за поддержку и посвятил победу погибшему питерскому боксеру Максиму Дадашеву.

Бой завершился техническим нокаутом в одиннадцатом раунде. В концовке 8-го раунде Ярд провел серьезную атаку и нанес Ковалеву несколько сильных ударов подряд. Однако россиянину удалось выстоять, после чего он смог вновь перехватить инициативу.