Браво,Сергей! Твой джеб ,терпение и желание победить сделали свое дело. Соперник и его амбиции повержены на настил Челябинского ринга. Удар по печени тем,кто в тебе разуверился. Бокс выиграл от такого зрелища. Дети пойдут в школы бокса с ещё большим рвением. И все это Хорошо! Нет , просто замечательно!#сергейковалев#боксобъединяет#челябинск