«Зенит» в матче седьмого тура чемпионата России уступил в гостях «Уфе» со счетом 0:1. Nevasport объясняет, почему это произошло.

Отсутствие Семака на бровке

Дисквал Сергея Семака обрек «Зенит» на коллективное руководство — командой управляли сразу четыре тренера на скамейке: Игорь Симутенков, Анатолий Тимощук, Вильям Оливейра и Александр Низелик. Наверняка обязанности между ними были четко распределены, но подсознательно они могли себя чувствовать как лебедь, рак и щука, разделяя каждое решение на четыре части.

Заезженная схема

«Зенит» продолжает играть по чемпионской 4-4-2 с тандемом впереди из Дзюбы и Азмуна. Безальтернативность нападающих привела их к плохой форме. Уже второй матч оба не похожи сами на себя. Учитывая, что еще недавно взаимодействие Дзюбы и Азмуна было шикарным, тренерский штаб «Зенита» не решается что-то менять, думая, что вот сейчас оно пойдет.

Слабая игра Барриоса

Колумбийский опорник Вильмар Барриос был не похож сам на себя: непривычно много ошибался в передачах и не был той «кусачей собакой», которой выступал в большинстве матчей за «Зенит». Слабая игра колумбийца объясняется тем, что он явно аккуратничал в отборе. Барриос «висел» на желтой карточке — получи он «горчичник», тот стал бы в сезоне четвертым, а значит полузащитник пропустил бы важнейший матч со «Спартаком».

Неважная форма россиян

Все российские игроки «Зенита», за исключением, пожалуй, Оздоева, внезапно впали в какое-то угнетенное состояние. Ерохин допускал огромное количество брака. Кузяев явно не набрал физические кондиции после травмы. Сутормин чувствует неуверенность в связи с сильным давлением извне. Слабо играли Дзюба и Смольников. Неужели так подействовал на игроков приезд Черчесова? Когда кто-то показывает плохую форму поодиночке, на это можно закрыть глаза. Когда так плохо играют все разом, «Зенит» выглядит слабо.

Травмы Дриусси и Малкома

В «Зените» в самый не нужный момент травмы получили два в потенциале самых креативных игроков группы атаки. Дриусси — давал мотор и остроту. Малком в матче с «Динамо» показал, что способен быть «overpower» на уровне РПЛ. Оба должны были налаживать взаимодействие друг с другом, но получили травмы, обретя «Зенит» на ноль голов в двух матчах.