Во время сентябрьской паузы в чемпионате России, когда свои матчи в квалификации Евро-2020 проведут национальные сборные, «Зенит» сыграет товарищеский матч с «Сочи». Встреча пройдет 8 сентября на «Газпром-Арене», — сообщает «Бобсоккер».

После игры со «Спартаком» 1 сентября незадействованные в матче сборных игроки получат несколько выходных, после чего приступят к тренировкам. Пока скрыты данные о доступе болельщиков на эту контрольную игру, а также неизвестно точно время встречи «Зенит» — «Сочи».

Напомним, что команды встречались в матче 2-го тура РПЛ в Сочи. «Зенит» победил со счетом 2:0. Счет открыл Сердар Азмун, реализовавший пенальти. А точку в игре поставил Магомед Оздоев.

В матче седьмого тура РПЛ «Зенит» уступил «Уфе» со счетом 0:1. Nevasport рассказал о причинах поражения.