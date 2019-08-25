Американская фигуристка 2005 года рождения Алиса Лю соорудила четверной лутц на соревнованиях Aurora Games в Олбани (США). Лю является главной соперницей россиянки Камиллы Валиевой в юниорском фигурном катании.

Теперь в наборе спортивных упражнений Лю имеет четверной лутц и тройной аксель, что является заявкой на достойное сопротивление ученице Тутберидзе.

Alysa Liu’s quad lutz today at Aurora Games pic.twitter.com/NY2TnFaRL9 — Jackie Wong (@rockerskating) August 24, 2019

Напомним, что в соревнованиях Aurora Games принимают участие только девушки. Они разделены на две команды — сборную США и сборную мира. Спортсменки представили обе свои программы — и короткую, и произвольную — в один день.

Россиянка Станислава Константинова показала в Олбани свою новую короткую программу. Константинова откаталась без падений, выполнив двойной аксель, тройной лутц и каскад из тройных флипа и тулупа.