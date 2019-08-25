Центральный защитник петербургского «Зенита» Ярослав Ракицкий опубликова в инстаграме поздравление Донецку с днём шахтера.

«С Днём шахтёра! С Днём города, мой Донецк! Особенный день для каждой горняцкой семьи! Шахтёры, крепкого вам здоровья! Донецк, ты мое сердце, моя душа! Я жду! Я верю!» — написал Ракицкий у себя в инстаграме.

Напомним, что Ракицкий пришел в «Зенит» из «Шахтера» в январе этого года. Украинский футболист подписал контракт с «Зенитом» до 2022 года. С той поры он ни разу не получил вызов в сборную Украины.

Ракицкий является защитник воспитанником «Шахтёра». За клуб из Донецка украинец сыграл 325 матчей и забил 14 мячей, сделав 30 голевых передач. Ракицкий становился чемпионом Украины шесть раз.