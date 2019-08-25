Агент звездного полузащитника Франка Рибери Жан-Пьер Берне рассказал, почему его клиент отказался «Локомотиву». Рибери пополнил состав итальянской «Фиорентины».

По словам Берне, он действительно вел переговоры с московским клубом. Предложение было достойным, но родные Рибери наотрез отказались ехать в Россию.

«Семья для Рибери всегда была на первом месте, в итоге мы решили принять приглашение «Фиорентины», хотя по условиям оно было даже чуть хуже», — приводит слова Берне «Рейтинг Букмекеров».

Отметим, что Локомотив» предлагал французу около четырех миллионов евро в год и двухлетний контракт. Также футболист требовал большой дом, личного водителя и переводчика. Кроме того, французскую школу для своих детей.

36-летний футболист, подумав, подписал с «фиалками» двухлетний контракт.