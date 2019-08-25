Чемпионка Европы 2019 года по фигурному катанию Софья Самодурова заявила, что готова к серьезной конкуренции за место в сборной России.

Самодурова сообщила, что готова бороться и зубами выгрызать место в сборной. Спортсменка считает, что она научилась справляться с психологическим давлением, что доказал чемпионат Европы.

Также Самодурова призналась, что ей тяжело было втягиваться в подготовку к нынешнему сезону, поскольку понимала, что раньше от нее многого не ждали, а сейчас к чемпионке Европы совсем другое отношение и требования.

«Конечно, постараюсь выступать стабильно на каждых соревнованиях, но усложнять программы нужно. Начала учить тройной аксель, хотя говорить о том, что он отшлифован до автоматизма, рано», —приводит слова Самодуровой «Спорт уик-энд».

Напомним, в минувшем сезоне фигуристка дебютировала на взрослом уровне и сразу выиграла свой первый чемпионат Европы.