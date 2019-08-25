Российская фигуристка Алиса Лозко поведала об особенностях тренировок с тренером Этери Тутберидзе. Не секрет, что специалист весьма жестко обращается со своими учениками.

По словам фигуристки, первые дни она вообще не занимается ребенком. Смотрит, что тот будет делать, если на него не обращать внимания — начнет ли филонить или будет работать сам. Кто работает, того она берет. В отношении Лозко, Тутберидзе согласилась оставить ее на просмотр.

«Этери Георгиевна оказывает большое давление на спортсменов, не каждая психика с этим справится. Но они всё равно шли и делали. Если даже всю тренировку отваляются, приходят на следующую и начинают с того элемента, который не получился. Это формирует спортивный характер», — цитирует Лозко «Матч ТВ».

Ранее Лозко решила не продолжать свою карьеру из-за повреждения.