Матч «Урал» — «Сочи» завершит программу седьмого тура чемпионата России. Команды встретятся на стадионе «Екатеринбург Арена». Встречу обслужит бригада московского арбитра Сергея Карасева.

«Сочи» пока не имеет побед в РПЛ. Последние три игры команда Александра Точилина сыграла вничью. В прошлой игре с «Оренбургом» «Сочи» сумел впервые забить — отличился с пенальти Дмитрий Полоз.

«Урал» в шестом туре уступил на своем поле «Крыльям Советов» со счетом 1:3. До этого крупно уступил «Локомотиву».

«Сочи» находится в зоне вылета с тремя очками. «Урал» с семью очками располагается в середине турнирной таблице.