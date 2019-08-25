Ответный матч плей-офф Лиги Чемпионов между «Краснодаром» и греческим «Олимпиакосом» рассудит словенский судья Дамир Скомина.

Ему будут помогать Юре Прапротник и Роберт Вукан — ассистенты на линии. Четвертым рефери выступит Раде Обренович, а судьей на VAR — Массимилиано Иррати.

Встреча «Краснодар» — «Олимпиакос» состоится 27 августа и начнется в 22.00 по московскому времени. В первом матче «быки» крупно проиграли со счетом 0:4.

В седьмом туре чемпионата России «Краснодар» сыграл вничью с московским «Локомотивом» со счетом 1:1. Встречу обслуживал Владислав Безбородов, а на стадионе «Краснодар» работал VAR.