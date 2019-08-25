Бывший полузащитник «Барселоны» Кристиан Тельо ответил отказом на предложение о переходе в московский «Спартак» и «Краснодар». Футболист решил остаться в «Бетисе», поскольку доволен своим нахождением в испанском клубе и рад взаимодействовать с тренером команды Руби.

За «Бетис» 28-летний Тельо играет с лета 2017 года. В 75 матчах за клуб он забил 11 голов и сделал 13 голевых передач.

Ранее сообщалось, что полузащитник может стать футболистом «Краснодара». Тельо был интересен нескольким клубам, а егосумма отступных составляла 12 миллионов евро. Отмечается, что пока что предложений по Тельо от «Краснодара» не поступала, но команда Галицкого собирает информацию по футболисту и готова заплатить требуемую сумму.