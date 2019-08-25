«Барселона» не оставляет попыток подписать нападающего«ПСЖ» Неймара. Испанский гранд продумал очередное предложение, которые разветвляется на две формулы.

По сообщению Le Parisien, «Барса» предложит 40 млн евро за аренду игрока. Или в «ПСЖ» должен отправится полузащитник Усман Дембеле.

Через год у «Барселоны» будет право выкупа Неймара за 170 миллионов. Ситуация осложняется тем, что Дембеле не хотел бы покидать «Барселону». Либо другой вариант — 40 млн евро за аренду Неймара с обязательством выкупа через год за 170 миллионов евро.

Отмечается, что руководство «Барселоны» опасается, что «ПСЖ» будет отклонять любое предложение каталонского клуба.