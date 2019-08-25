Российский лыжник Александр Большунов стал победителем лыжероллерной многодневки Toppidrettsveka в Норвегии. В заключительной гонке преследования он пробежал быстрее норвежца Йоханнеса Клэбо, который стал вторым.

«Это было восхитительно. Особенно круто побеждать дома у Йоханнеса. Это был невероятный бой. Я хотел встретиться с ним ещё в финале спринта, но немного повредил палку. В пасьюте была вторая попытка», – сказал Большунов.

Перед той гонкой Большунов отмечал, что ему будет помогать Алексей Червоткин. По утверждению NRK, после финиша Большунов закричал в камеру: «Это была тактика, специально для вас!»

Российскую сборную много критиковали, что в вопросах командной тактики они сильно уступали Норвегией. Теперь команда поработала над ошибками.

Большунов преодолел дистанцию 15 километров за 37:29.4, Клэбо стал вторым с результатом 37:31.5.