Форвард «Зенита» Артём Дзюба после поражения его команды от «Уфы» (0:1) уделил внимание болельщикам, которые встретили его около стадиона. «Зенит» пропустил от Данила Формина в концовке встречи 7-го тура, Дзюба провел на поле 90 минут.

Вокруг Дзюбы собралось больше количество болельщиков, которые выкрикивали его фамилию, просили автографы и делали фотографии. Одного из юных поклонников нападающий сборной России с взял на руки.

Дзюба выступает за «Зенит» с 2015 года. Ранее игрок защищал цвета тульского «Арсенала», «Ростова», «Томи» и московского «Спартака». В текущем сезоне Дзюба забил четыре мяча и сделал три голевые передачи в семи матчах чемпионата России. Дзюба находится на третьем месте в списке лучших бомбардиров РПЛ.