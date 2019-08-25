Португальский специалист Жозе Моуринью отказался от многих предложений по работу в летнее межсезонье. Бывший наставник «Манчестер Юнайтед» ждет пока из «Реала» будет уволен Зинедин Зидан.

Как сообщает AS, португалец внимательно наблюдает за тем, что происходил в «Реале». Например, ранее в прессу проскакивали склоки между Зиданом и президентом клуба Флорентино Пересом, возникшие на фоне разногласий в траснферной кампании мадридского клуба. Зидан хотел купить у «Манчестера» Погда и продать Бейла, а Перес не хотел тратить много денег на французского полузащитника и не смог продать Бейла, хотя об этом просил Зидан.

Моуринью готов ждать увольнения Зидана до января, а затем поменяет направление, чтобы возглавить какой-нибудь клуб.

Ранее Моур уже работал в «Реале», возглавляя команду с 2010 по 2013 год.