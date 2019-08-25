Российская фигуристка Софья Самодурова рассказала о дружбе с Елизаветой Туктамышевой. По словам чемпионке Европы 2019, она отличается от Туктамышевой — не интересуется футболом и не фанатеет от социальных сетей.

Как отметила Самодурова, у них с Туктамышевой не бывает плохого настроения и когда они вместе — всегда идет смех и приколы.

Самодурова объяснила, почему не комментирует игру «Зенита».

«Во-первых, не особо интересуюсь футболом, во-вторых, не являюсь таким фанатом социальных сетей, как Лиза», – приводит слова Самодуровой «Спорт Уик Энд».

Напомним, в минувшем сезоне фигуристка дебютировала на взрослом уровне и сразу выиграла свой первый чемпионат Европы.