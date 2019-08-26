Российские теннисисты сыграют первые матчи на Открытом чемпионате США. Матчи первого круга пройдут в женском и мужском одиночном разряде.

В 18.00 по московскому времени дебютный матч на турнире проведет Дарья Касаткина, которая встретится с норвежкой Йоханной Контой.

В 19.30 на американский корт выйдет Маргарита Гаспарян. Ее соперником будет австралийка Присцилла Хон. В то же время Екатерина Александрова встретится с другой представительницей Австралии Самантой Стосур.

В мужском разряде в 19.30 начнет свой матч Даниил Медведев, который сыграет с индийцем Праджнешом Гуннесвараном. Далее примерно в 21.30 свой матч проведут Евгений Донской и хорват Борна Чорич.