Бывший футболист сборной России Владимир Быстров пошутил над игроком «Краснодара» Маркусом Бергом в социальных сетях.

В своем аккаунте в «Инстаграме» в разделе «сторис» экс-футболист и телевизионный эксперт выложил фотографию сосны и подписал ее «М. Берг. #краснадар». Отметим, что в названии клуба была сделана орфографическая ошибка.

В следующей «сторис» Быстров повторно выложил снимок дерева, спросив у своих подписчиков: «Сосна лучше, чем Берг?».

Обе фотографии появились в профиле Быстрова после встречи 7 тура Российской Премьер-лиги между «Краснодаром» и «Локомотивом». Встреча состоялась вчера на стадионе «Краснодар» и завершилась со счетом 1:1, набранные очки помогли обеим клубам выйти в лидеры чемпионата России.

На данный момент три команды набрали в РПЛ по 14 очков — «Краснодар», «Локомотив» и «Зенит».