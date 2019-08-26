В Ледовом дворце пройдет последний матч турнира памяти Николая Пучкова. СКА сыграет с омским «Авангардом».

«Авангард» — финалист прошедшего розыгрыша Кубка Гагарина. В решающей серии команда Боба Хартли уступила ЦСКА.

У СКА в этом сезоне новый главный тренер Алексей Кудашов. Пока он ставит игру. Так, после встречи с «Сочи» Кудашов отметил, что в каждом матче у СКА есть моменты, которые нужно улучшать. Где-то команды лучше играют в обороне, где-то — в атаке. Кудашов регулярно исправляет нюансы, которые ему не нравятся.

Встреча СКА — «Авангард» закроет Мемориал Пучкова. Начало игры в 19.30.