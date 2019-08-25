Российский пилот команды «Торо Россо» Даниил Квят, выступающий в «Формуле-1», рассказал, с кем из соперников у него сложились хорошие отношения.

В эфире шоу VK Live автогонщик заявил, что живет в Монако, как и многие другие гонщики, поэтому есть возможность пообщаться с коллегами. «С Нико Хюлькенбергом мы часто играем в теннис, иногда можем куда-то выйти погулять, сходить на ужин вместе с нашими девушками, они тоже дружат», — отметил Квят, вспомнив о пилоте команды «Рено».

Также Квят заявил, что поддерживает общение с Валттери Боттасом, поскольку финский пилот «Мерседеса» тоже бывает в Монако. С этими двумя автогонщиками россиянин видится чаще всего вне трасс.

Напомним, следующим этапом «Формулы-1» станет Гран-при Бельгии на трассе «Спа Франкоршам».